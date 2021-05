Namibië in rep en roer over afkoopsom

Windhoek

Duitsland heeft officieel de genocide op de bevolkingsgroepen Herero en Nama erkend, die plaatsvond begin twintigste eeuw. De Duitsers zullen binnenkort officieel hun excuses aanbieden aan de nabestaanden. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas liet vrijdagochtend weten: ‘In het licht van Duitslands historische en morele verantwoordelijkheid zullen wij Namibië en de afstammelingen van de slachtoffers om vergeving vragen.’ Maas liet weten dat Duitsland de komende dertig jaar 1,1 miljard euro zal investeren in de ontwikkeling van Namibië. Maar of de vertegenwoordigers van de Herero en Nama deze excuses en de schadevergoeding zullen accepteren, is nog de vraag. De grootste krant van Namibië, The..

