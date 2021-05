Berichten over seksueel geweld WHO verontrusten VN-staten

Enkele weken geleden verschenen berichten in de media over seksueel misbruik door hulpverleners van onder meer de WHO in de Democratische Republiek Congo in 2019. 53 lidstaten reageren nu met een verklaring waarin ze hun bezorgdheid uiten over de berichten, waaruit ook zou blijken dat de WHO-leiding op de hoogte was van gevallen van seksuele uitbuiting, misbruik en ongewenste intimiteiten.

Onder de ondertekenaars zijn de Verenigde Staten, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Brazilië en Indonesië. Zij eisen krachtig leiderschap van de WHO bij het voorkomen van seksueel misbruik, zoals ze dat ook al eerder hebben gedaan.

Volgens onderzoek van de nieuwsorganisaties The New Humanitarian en Thomson Reuters Foundation hebben meer dan vijftig vrouwen in Congo verklaard dat mannelijke hulpverleners, die daar waren voor de bestrijding van het ebolavirus, hun werk aanboden in ruil voor seks. Volgens veertien vrouwen stelden de mannen zich voor als WHO-medewerker. Ook medewerkers van de Internationale Organisatie voor Migratie en UNICEF zouden zich hebben misdragen.

WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus zei dat de aantijgingen serieus worden genomen en zwaar zijn aangekomen bij de organisatie. In oktober werd al een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld. Hun rapport moet in augustus klaar zijn. <