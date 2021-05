De wederzijdse dehumanisering van Israël en de Palestijnen: ‘We rouwen niet meer om de dood van de ander’

De oorlog tussen Israël en vooral Hamas van de afgelopen weken heeft ruim 25 jaar aan geweld ineens weer op de kaart gezet. Maar niet het geweld is het grootste gevaar. Dat is hoe het denken over elkaar is ontmenselijkt.

‘Dan kiezen we de oorlog.’ Het was het definitieve antwoord in een gesprek, nu 25 jaar geleden, over de keuzes die Israël zou kunnen nemen. Op tafel stond een kleine, witte steen – de kenmerkende steensoort waarvan Jeruzalem is gebouwd en die in het zonlicht ’s morgens en ’s avonds de stad haar gouden glans geeft. In een gesprek met een aantal zeer op Israël betrokken christenen ging het over het toen al stagnerende vredesproces. Wat als zij de keuze zouden krijgen: een echt, duurzaam vredesakkoord met de Palestijnen met Oost-Jeruzalem als Palestijnse hoofdstad, of oorlog? ‘Dan kiezen we de oorlog.’ Land vóór leven.

De steen staat weer op het bureau. Want weer was Jeruzalem deze maand ‘de steen des aanstoots’ tussen Israël en de Palestijn..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .