Venetië hunkert nu naar de gehate cruiseschepen. ‘De stad is er slecht aan toe’

Nog nooit bezorgde de bio-boer zoveel bestellingen, varend in zijn roeiboot over lege grachten. Maar nu komen de cruiseschepen weer terug. Helaas, ze zijn broodnodig.

Venetië

‘Ahooo’, roept Federico Mantovan (38), om eventuele tegenliggers te waarschuwen. Tegelijkertijd stuurt hij zijn traditionele Venetiaanse roeiboot de hoek van de gracht om door zich met één been af te zetten tegen de kade. Echt noodzakelijk is de waarschuwingskreet niet, want het water van Venetië is nog net zo leeg als de smalle straten, de pleinen en de bruggen van de stad.

Ook het toonbeeld van het massatoerisme kwam in maart 2020 met een harde schok tot stilstand.

Vóór de pandemie verdiende Venetië 3 miljard euro per jaar aan toeristen, voor 90 procent afkomstig van buitenlandse bezoekers. Vorig jaar was dat minder dan 1 miljard, en ook dit jaar zullen de inkomsten nog niet in de buurt van het oude niveau komen.

Aan de kade bij he..

