Biden wil nieuw onderzoek Wuhan-theorie

Washington Vooraanstaande wetenschappers slaan erover aan het twijfelen en de Amerikaanse president Joe Biden wil er een nieuw onderzoek naar: de omstreden theorie dat COVID-19 uit een Chinees laboratorium is ontsnapt duikt weer op, maar dan in een genuanceerd jasje.

Griep bij medewerkers van het Wuhan Virologisch Instituut (WIV) heeft speculaties over de mogelijkheid dat COVID-19 uit een laboratorium is ontsnapt, nieuw leven ingeblazen. Vlak voor een vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deze week – over de volgende stap in het moeizaam verlopend onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus – meldde de Amerikaanse krant The Wall Street Journal op gezag van de Amerikaanse inlichtingendienst, dat drie zieke werknemers van het WIV in november 2019 naar het ziekenhuis moesten.

Dat is niet bijzonder, zeker niet in het griepseizoen. Het Chinese zorgsysteem heeft geen huisartsen, dus gaan zieke Chinezen naar een ziekenhuis. Maar een maand later werd bekend dat in Wuhan een nie..

