'Uitgestorven' schildpad ontdekt

Dat reuzenschildpadden wel driehonderd jaar oud kunnen worden, is bij onderzoekers wel bekend. Maar een schildpad vinden waarvan al meer dan honderd jaar wordt gedacht dat deze soort is uitgestorven, is wat anders. Toch gebeurde dat op de Galapagoseilanden, nu onderzoekers hebben ontdekt dat een schildpad die ze in 2019 voor het eerst zagen, van het soort blijkt te zijn waarvan men dacht dat deze al lang was uitgestorven. De onderzoekers van Yale University deden deze ontdekking na DNA-onderzoek. De wetenschappers hopen dat ze in de toekomst op deze manier nog meer ‘uitgestorven' schildpadden zullen ontdekken. Volgens data van het Nationaal Park Galapagos Eilanden zijn er op dit moment zo'n 60.000 reuzenschildpadden te vind..

