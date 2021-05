Celstraffen voor jihadisten na aanslagen in Catalonië

Het gerechtshof in Madrid legde de zwaarste straffen wegens moord en het toebrengen van letsel op aan Mohamed Houli Chemlal en Driss Oukabar. Het hof bepaalde echter ook dat ze feitelijk niet langer gevangen zitten dan twintig jaar. De medeplichtige Said Ben Iazza kreeg acht jaar.

De drie stonden terecht in verband met een ontploffing in een opslagplaats van explosieven van de jihadistische cel waarvan ze deel uitmaakten. Die explosie was de avond voor de aanslagen. Die werden gepleegd door daders die zijn gedood. De dodelijkste aanslag in augustus 2017 was in Barcelona, waar een bestelwagen hard inreed op de vele mensen op de Ramblas. Enkele uren later reed een man op een politieblokkade in. In de badplaats Cambrils werden vijf daders doodgeschoten voordat ze op het publiek in konden rijden. <