Evacuaties deel Goma om vulkaan

De stad aan het Kivumeer aan de grens met Rwanda telt tussen de 1 en 2 miljoen inwoners en de autoriteiten hebben de bewoners van het zuid-

oosten van de stad bevolen er te vertrekken. In dit gebied ligt ook de

internationale luchthaven. Volgens plaatselijke media zijn vele tien-

duizenden mensen begonnen hun wijken niet ver van de grens te ver-

laten. De 3470 meter hoge vulkaan Nyiragongo behoort tot de actiefste van Afrika. Sinds de jaren tachtig van de negentiende eeuw is de vulkaan zeker 34 keer uitgebarsten.

Sinds 2002 stoot de Nyiragongo aswolken en gassen uit en vaak woelt de lava in de krater van de vulkaan. De vulkaan is 22 mei opnieuw uitgebarsten, maar de autoriteiten vrezen dat het daar niet bij blijft. In het oosten van de stad zijn bevingen geweest en gevreesd wordt dat er onder die wijken en onder het Kivumeer magma opwelt.

De militaire gouverneur van de stad, Constant Ndima, zegt dat er aanwijzingen zijn dat er magma onder een deel van de stad is en ook onder de bodem van een stuk van het meer. Er kan daarom niet worden uitgesloten dat er ook uitbarstingen in de stad of onder het meer komen. Een bijkomend gevaar zou zijn dat de uitbarsting in het Kivumeer ook leidt tot een uitbarsting van onder water opeengehoopt koolzuurgas of methaan. Dit kan tot een ramp langs de kust leiden, omdat blootstelling aan de gassen van de explosie tot verstikking leidt.

De vulkaanuitbarsting van zaterdag heeft meer dan dertig mensen het leven gekost. De lavastroom verzwolg zeventien dorpen, maar bereikte Goma net niet. Volgens de Verenigde Naties zijn ongeveer duizend huizen verwoest en zijn vijfduizend mensen gevlucht. <