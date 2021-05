Nieuwe, gerichte zoektocht naar militair België

Sinds donderdagochtend vroeg zoeken opnieuw driehonderd militairen en 120 politiemensen in een natuurgebied vlak bij de Nederlands-Limburgse grens naar de voortvluchtige korporaal Jürgen Conings. De Belgische autoriteiten gaan ervan uit dat de gezochte militair nog in leven is. ‘We hebben geen aanwijzingen dat betrokkene overleden zou zijn', zegt het Openbaar Ministerie. Vorige week kamden honderden manschappen nationaal park de Hoge Kempen al uit. De nieuwe zoekactie is ‘doelgericht’, zegt een woordvoerder van het OM. De speurders krijgen hulp van boswachters en deskundigen op het vlak van vermissingen. ‘Er wordt niet gezocht naar een overleden iemand, maar naar onze militair', onderstreept de woordvoerder. ‘Op basis van elementen voorhanden in het dossier' is er beslist om het zoeken te hervatten, zegt ze. Wat die aanwijzingen dan zijn, wil ze niet kwijt. Conings is al een tijdje spoorloos en heeft in een brief kenbaar gemaakt dat hij het gemunt heeft op virologen en ‘het regime'. <