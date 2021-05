Op vrijersvoeten naar Afrika

De Franse president Emmanuel Macron bezocht donderdag het Genocidemonument in Kigali, waar zo’n 250.000 slachtoffers van het bloedbad in 1994 begraven liggen.

Kigali

Een nieuwe bladzijde openen in de relatie tussen Frankrijk en Rwanda, dat is het doel van Macrons bezoek aan de Rwandese hoofdstad Kigali dat donderdag begon. Een relatie die de afgelopen decennia werd getekend door de zwartste bladzijden uit de geschiedenis die beide landen delen: de Rwandese genocide die in 1994 aan 800.000 Tutsi’s en gematigde Hutu’s het leven kostte.

Een gedeelde geschiedenis, want Frankrijk droeg een ‘overweldigende verantwoordelijkheid’ voor de slachting, zo oordeelden historici dit voorjaar in een rapport in opdracht van Macron. De erkenning van die betrokkenheid is een belangrijke stap in de verbetering van de relatie tussen beide landen. Sinds de genocide zijn de betrekkingen tussen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .