In Syrië is het tellen van de stemmen van de presidentsverkieizngen nog in volle gang, nadat woensdag de stembureau’s vijf uur langer open zijn gebleven.

In Idlib demonstreerden duizenden tegen de verkiezingen in Syrië.

Damascus

Volgens de voorzitter van het Syrische parlement, Hammouda Sabbagh, waren het ‘pluralistische en democratische verkiezingen’, waarmee Syrië ‘op de drempel staat van een nieuw fase die een keerpunt zal vormen’. In de beelden van het Syrische staatspersagentschap SANA waren woensdagavond dansende en zingende kiezers te zien die portretten van de zittende president Bashar al-Assad omhooghielden. In de extra uren waarin nog kon worden gestemd, brachten vooral studenten van de universiteit in Damascus en andere instituten hun stem uit, naast kiezers in afgelegen districten, zo meldt Sana News. Volgens Sabbagh hebben zo ‘alle Syriërs hun kandidaat voor het presidentschap kunnen kiezen.’

overwinningEr waren drie kandidaten: president Assad ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .