Doden in India door cycloon

Zeker twee mensen zijn woensdag in India omgekomen nadat de zware cycloon Yaas eerder in de ochtend aan land kwam en zorgde voor windstoten tot 155 kilometer per uur. In de oostelijke staten West-Bengalen en Odisha zijn onder meer woningen en elektriciteitsmasten beschadigd. Ook zijn er meerdere dorpen onder water komen te staan. De nationale rampendienst is met bijna 5000 medewerkers actief. Een van de slachtoffers overleed nadat zijn huis instortte, de ander werd door de golven de zee in gesleurd. Hoeveel gewonden er zijn, is niet duidelijk. <