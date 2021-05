ZOA vertrekt noodgedwongen uit Afghanistan. ‘Al drie jaar moesten we eigen reserves aanspreken’

Apeldoorn

De inkomsten van ZOA zijn voor 75 procent afhankelijk van grote instituten als de Verenigde Naties, de Europese Unie en nationale overheden. Maar juist die fondsen zijn voor Afghanistan de afgelopen jaren steeds minder geworden, laat woordvoerder KlaasJan Baas weten. ‘Al drie jaar moesten we eigen reserves aanspreken om projecten in Afghanistan te financieren, ten koste van projecten in andere landen. Dat is niet meer vol te houden.’

Grote donoren zoals bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid stellen een een bedrag beschikbaar voor projecten in Afghanistan, waarop ZOA zich kan inschrijven. Wanneer de hulporganisatie vervolgens de donor overtuigt een beter plan dan de concurrentie te hebben, mogen ze met die projecten aan de slag, le..

