George Floyd in veel steden VS herdacht

In veel Amerikaanse steden werden dinsdag herdenkingsdiensten gehouden ter nagedachtenis aan George Floyd, die op 25 mei 2020 werd gedood door een politieagent in de stad Minneapolis. Er werden stille tochten, gebedsbijeenkomsten en demonstraties georganiseerd.

In Minneapolis vond een soort festival plaats waar aandacht werd besteed aan de Afro-Amerikaanse cultuur en historie om Floyd te herdenken. In de stad is het plein waar Floyd werd gedood nog altijd ingericht als herdenkingsplek. Dochter Gianna Floyd (7) was bij een mars in Atlanta, Georgia.

Grote steden als New York, Los Angeles en Chicago hadden meerdere evenementen gepland. Burgerrechtenbeweging NAACP heeft om 09.29 uur een minuut stilte gehouden, als symbool voor de 9 minuten en 29 seconden die agent Derek Chauvin zijn knie op de nek van Floyd gedrukt hield. <