Angst voor lava kost mensenlevens

Goma

De vulkaan barstte zaterdagavond uit. De lava stopte net voor de stadsgrenzen van het 2 miljoen inwoners tellende Goma. Zeker zeventien dorpen werden deels of helemaal verwoest door de lava. Honderden huizen zijn vernield. Zondag zijn veel mensen die Goma waren ontvlucht terug naar de stad gegaan. Zo'n 5000 tot 7000 mensen waren de grens met Rwanda overgestoken om een veilig heenkomen te zoeken.

kinderen vermist

Volgens Unicef zijn meer dan 150 kinderen gescheiden van hun ouders in de chaos tijdens het verlaten van Goma en worden nog zeker 170 kinderen vermist.

De directeur van de regionale gevangenis zegt dat vier gevangenen zijn doodgeschoten toen ze probeerden van de chaos gebruik te maken door te ontsnappen. Zij worden door de autoriteiten niet opgeteld bij het dodental rond de uitbarsting.

Een woordvoerder van de gouverneur van de provincie Noord-Kivu zegt dat het belangrijkste nu is om de mensen die alles zijn kwijtgeraakt te helpen. President Félix Tshisekedi komt eerder terug van een bezoek aan Europa om de hulp te overzien.

De lavastroom kwam in de loop van zondag tot stilstand. De Nyiragongo-vulkaan ligt zo’n 10 kilometer ten noorden van Goma.

luchthaven

De lavastroom heeft de luchthaven van de stad niet bereikt en ook niet de stadsgrenzen, maar wel de omliggende dorpen. Een groot deel van de lava stroomde door het nationaal park waar de vulkaan staat. Het park Virunga is een van Afrika’s grootste natuurreservaten en het meest biodiverse gebied dat in het continent wordt beschermd. In het park leven onder meer bedreigde berggorilla’s; het is een van de twee plekken op de wereld waar deze soort nog te vinden is. De Nyiragongo is een van de meest actieve vulkanen ter wereld en wordt als een van de gevaarlijkste beschouwd. Bij de vorige uitbarsting in 2002 vielen meer dan honderd dodelijke slachtoffers en werden 120.000 mensen dakloos.

De dodelijkste uitbarsting was in 1977. Toen stierven meer dan zeshonderd mensen. <