Extreem weer verrast hardlopers: 21 doden

Peking

Ze namen deel aan een honderd kilometer lange crosscountry bergrace, meldt staatspersbureau Xinhua zondag. De 172 deelnemers kregen op grote hoogte te maken met hagel, ijzel en harde wind waardoor de temperatuur plotseling daalde, melden de autoriteiten. In eerste instantie werd gesproken over ten minste zestien doden en vijf vermisten, later werden vier vermisten dood teruggevonden. Aan het begin van zondagmorgen maakten de lokale autoriteiten bekend dat ook de laatste loper was gelokaliseerd en ook die bleek te zijn overleden.

‘Extreem weer trof het gebied tijdens de race die werd gehouden in een natuurgebied in de buurt van de stad Baiyin in de noordwestelijke provincie Gansu', schrijft Xinhua. Er werd een reddingsoperatie in gang gezet en het loopevenement werd stopgezet. Zo'n zevenhonderd reddingswerkers zochten urenlang naar vermisten. <