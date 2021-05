Loekasjenko haalt Ryanair-toestel met kritische journalist uit de lucht, EU reageert woedend

Roman Pratasevitsj (26) was zondag op weg van Athene naar Vilnius. Boven Belarus werden de piloten geïnformeerd over een bom aan boord van het toestel. Het Belarussische leger stuurde een Mig-29-gevechtsjager de lucht in om het vliegtuig te escorteren naar de luchthaven van Minsk. Daar werd Pratasevitsj in de boeien geslagen.

Aan boord van de vlucht tussen twee EU-hoofdsteden zaten 170 passagiers uit 18 landen. Voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie zei zondag dat er consequenties zullen zijn voor de gedwongen landing die ze omschreef als ‘volkomen onaanvaardbaar’. De Poolse premier sprak van ‘een daad van staatsterreur’ en wil dat de EU maandag overlegt over nieuwe sancties tegen Belarus.

Ook de Amerikaanse regering veroordeelde ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .