Verrast door storm en hagel: 21 doden bij extreme hardloopwedstrijd in Chinese provincie Gansu

Bij een ultramarathon in de Chinese provincie Gansu zijn 21 deelnemers omgekomen door extreme weersomstandigheden. De renners werden verrast door storm en hagelbuien tijdens een etappe in de bergen, buiten het bereik van reddingswerkers. Op Chinese sociale media klinkt veel kritiek op de organisatoren, die onvoldoende waren voorbereid op het noodweer.

De 100 kilometer lange loopwedstrijd begon zaterdagochtend in Baiyin, een toeristische streek in Gansu, aan de oever van de Gele Rivier. Op foto’s op sociale media is te zien hoe de renners in T-shirt en short vertrekken, onder een bewolkte hemel. Kort na de middag, net tijdens de hoogste en moeilijkste etappe van de wedstrijd, werden de renners overvallen door het noodweer.

De deelnemers bevonden zich op een smal bergpad, toen een hagelstorm uitbrak en de temperatuur abrupt daalde. Tal van renners raakten onderkoeld, en sommigen slaagden er niet meer in om op eigen houtje af te dalen. 21 van hen overleden ter plaatse. Het bergpad maakte deel uit van een twintig kilometer lange eta..

