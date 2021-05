Militairen veroordeeld voor misdaden in Tigray

Addis Abeba

Het is voor het eerst dat de regering bekendmaakt dat soldaten schuldig zijn bevonden aan misdaden tegen burgers tijdens militaire operaties. Voor de moord op burgers staan nog 28 andere militairen terecht en

25 voor seksueel geweld en verkrachting.

Door de opgelaaide strijd tussen het Ethiopische regeringsleger en het Tigray Volksbevrijdingsfront (TPLF) dat de regio voorheen bestuurde, kwamen duizenden mensen om en sloegen honderdduizenden mensen op de vlucht. Sinds december worden hulpverleners toegelaten in het gebied. Troepen uit buurland Eritrea die zich in het conflict hadden gemengd, begonnen zich in het voorjaar terug te trekken. Volgens Amnesty International hebben die honderden burgers gedood in de stad Axum. In maart werd duidelijk dat er een onderzoek van de VN en Ethiopië komt naar vermeende oorlogsmisdaden tijdens het conflict. Aanklagers in Ethiopië kondigden aan dat binnenkort verdachten worden geïdentificeerd in het onderzoek naar de gevechten in Axum. <