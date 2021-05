Coronapatiënten die intensieve hulp nodig hebben, overlijden in Afrika vaker dan in Europa of Azië. Dit komt door gebrek aan specialistisch personeel en apparatuur die niet wordt gebruikt. Eventuele mutaties van het virus kunnen maar moeilijk worden opgespoord, waardoor de kans op besmetting toeneemt.

Kaapstad

Als een patiënt met corona in een Afrikaans land op de ic terechtkomt, is de kans op overlijden aanzienlijk groter dan in Europa of Azië. Dat blijkt uit een overkoepelend onderzoek, de African COVID-19 Critical Care Outcomes Study (ACCCOS), dat het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet publiceert. Bijna de helft van de ic-patiënten in Afrika bezwijkt aan de gevolgen van corona, terwijl in Europa en Azië dat percentage op ruim 30 procent ligt. Daarmee heeft Afrika het hoogste sterftecijfer ter ..

