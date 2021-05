India dacht immuun te zijn na eerste coronagolf: ‘We leefden alsof we het virus verslagen hadden’

De nieuwe besmettingen nemen af, maar de dodentallen stijgen. De pandemie in India is allerminst voorbij, waarschuwt K. Srinath Reddy, een van de belangrijkste medisch experts van het land.

Een dokter spreekt met familieleden van een patiënt die herstellende is van corona. In India liggen de ziekenhuizen overvol met mensen die covid of de dodelijke ‘zwarte schimmel’-ziekte onder de leden hebben.

New Delhi

‘Wij kwamen de eerste golf te boven dankzij een strenge lockdown en enige publieke acceptatie van beperkende maatregelen. Maar de tweede golf brak uit in een volledig open samenleving die dacht groepsimmuniteit te hebben bereikt. Mensen lieten de mondkapjes achterwege, politici voorop. Reisbeperkingen waren opgeheven. Massabijeenkomsten werden toegestaan of zelfs aangemoedigd, zoals religieuze festivals en verkiezingsrally’s. En extra besmettelijke virusvarianten arriveerden uit het buitenland en ontstonden in eigen land. Het was een perfecte storm voor een enorme tweede golf. Wij waren het virus vergeten. Het virus ons niet.’

Had de regering van premier Modi de ramp niet kunnen voorkomen?

‘Zeker, de regering (zowel centraal als o..

