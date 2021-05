‘Israël is geen rechtsstaat’, vindt Palestijns-Nederlandse Ieman Abou Rashed

Ieman Abou Rashed is Palestijns Nederlandse en werkt voor Stichting Israa, die weeskinderen in Gaza helpt. ‘Een Palestijn - moslim of christen - kan prima met een Jood onder één dak wonen. Maar niet met een zionist.’

Vrijdag greep de Israëlische politie opnieuw hard in bij de Al-Aqsamoskee.

Leidschendam

Er is een wapenstilstand tussen Israël en Hamas. Dat maakt voorlopig een einde aan een paar heftige weken voor Palestijnen en Israëliërs. Ieman Abou Rashed, Palestijns-Nederlandse, kent mensen in Gaza en werkt voor Stichting Israa, die weeskinderen in Gaza helpt.

‘Het is je eigen land’, vertelt ze. Ze betreurt dat het moslims, Joden en christenen niet lukt er in vrede samen te leven. ‘Het is het Heilige Land, waar drie geloofsperspectieven samenkomen. Er leven Palestijnse moslims en christenen en er waren ook al Joden voordat de zionisten kwamen.’

Abou Rashed kwam met haar ouders begin jaren negentig naar Nederland. Ze was toen anderhalf. Ze heeft geen familie meer in de Palestijnse gebieden. ‘Iedereen is na 1948 gevlucht naar ..

