Als Israël en de Palestijnen elkaar met raketten bestoken, breekt er in Nederland een strijd in woorden uit

Het conflict tussen Israël en de Palestijnen leent zich voor uiteenlopende en tegenstrijdige interpretaties, maar één ding staat wel vast: als Israël en de Palestijnen elkaar met tanks of raketten bestoken, breekt er in Nederland een strijd in woorden uit.

Vijf dominees uit de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) vroegen de synode om excuses te maken aan het Palestijnse volk. ‘Levend in een apartheidsstaat of lijdend onder bezetting worden Palestijnen beroofd van hun menselijke waardigheid’, schreven de predikanten in een open brief. Ze meenden dat de kerk te weinig is opgekomen ‘voor wie lijden aan dit onrecht’. Zoals de PKN een half jaar geleden excuses aan de Joodse gemeenschap maakte, omdat haar voorlopers te weinig hadden gedaan tegen de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog, zo zou ze nu excuses moeten maken aan de Palestijnen.

Een hoofdredactioneel comm..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .