Akkoord over Europese coronapas opent deur voor zomervakantie

Het parlement en de lidstaten bereikten donderdagavond na langdurig en gespannen overleg een principeakkoord over de coronapas. De druk was enorm: miljoenen burgers die deze zomer op vakantie willen en een toeristische sector die snakt naar inkomsten. Als gevolg van die druk liet het parlement zijn belangrijkste eisen varen. D66-europarlementariër In ’t Veld, die namens het parlement onderhandelde, noemde het optreden van de lidstaten ‘ongekend arrogant’.

Het EU-covid19-certificaat, zoals de reispas officieel heet, maakt reizen in Europa eenvoudiger als de houder gevaccineerd is tegen covid19 , over een negatieve PCR-test beschikt (minder dan 72 uur oud) of antistoffen heeft na een..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .