Hoe de pandemie Brazilianen dieper de armoede in drijft. ‘De situatie is schrijnend’

Het coronavirus slaat in de sloppenwijken van Brazilië diepe wonden. Naast veel zieken zorgt de pandemie vooral voor een toename van de armoede en criminaliteit. ‘Ons doel is altijd geweest: kinderen uit de drugsbendes halen. Maar op dit moment is er niet tegenop te vechten.’

Rio de Janeiro

‘De moed zakt me soms in de schoenen.’ Robert Smits (62) windt er geen doekjes om: de coronapandemie heeft in Brazilië jaren van ontwikkelingen op het gebied van armoedebestrijding teniet gedaan. De Nederlandse hulpverlener, die al drie decennia met zijn christelijke hulporganisatie REMER in de Braziliaanse favela’s (sloppenwijken) werkt, was altijd hoopvol over de toekomst van het Zuid-Amerikaanse land. ‘Maar het afgelopen jaar is de honger onder de allerarmsten enorm toegenomen’, vertelt hij vanuit miljoenenstad Rio de Janeiro.

Naast een medische crisis - ruim vijftien miljoen coronabesmettingen en 436.000 doden - ontvouwt zich in Brazilië een voedselcrisis. Na een reeks succesvolle sociale programma’s verdween h..

