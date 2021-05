Opnieuw een hevige reeks Israëlische luchtaanvallen op Gazastrook

Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben in de nacht van zondag op maandag opnieuw een reeks zware luchtaanvallen uitgevoerd op verschillende locaties in Gaza-stad. Palestijnse militanten zouden daarnaast onder meer raketten hebben afgevuurd op de zuidelijke steden Beër Sjeva en Ashkelon. Er is vanuit beide kanten nog niets bekend over eventuele slachtoffers.

De aanval volgde enkele uren nadat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu in een tv-toespraak had aangekondigd ‘dat de operatie zo lang doorgaat als nodig is’. De Israëlische luchtmacht zei in een korte verklaring dat gevechtsvliegtuigen momenteel ‘terroristische doelwitten’ bombarderen in de Gazastrook. Onder andere een complex van de inlichtingendienst van Hamas was een van de doelwitten van de aanvallen. Persbureau AFP meldt dat op verschillende plekken sprake is van stroomstoringen.

Explosies deden de stad 10 minuten lang op zijn grondvesten schudden in een aanval die zwaarder was, een groter gebied bestreek en langer duurde dan de reeks luchtaanvallen van 24 uur eerder waar..

