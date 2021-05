Europa's oudste mannetjesgiraf dood

Wenen

De oudste mannetjesgiraf in Europa is overleden in de dierentuin van Wenen. Kimbar, die het levenslicht zag in de dierentuin van Emmen, heeft vijf weken voor hij 28 jaar werd een spuitje gekregen. Het dier van bijna vijf meter lang leed aan ernstige gewrichtspijnen die medicijnen niet meer konden verlichten. ‘Giraffen, vooral stieren, worden zelden ouder dan 20 jaar. Het was duidelijk voor ons dat het afscheid elk moment kon komen. Desondanks zijn we extreem treurig', aldus de Oostenrijkse dierentuin. Kimbar

verhuisde op 2-jarige leeftijd van Emmen naar Wenen. <