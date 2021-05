Bewijs dwangarbeid Oeigoeren bij productie zonnepanelen

Londen Bij de productie van zonnepanelen in de Chinese regio Xinjiang zouden Oeigoerse minderheden met dwang te werk worden gesteld. Dat stelt de Britse Sheffield Hallam University in een nieuwe studie, waarover Het Financieele Dagblad eerder berichtte.

Volgens het rapport zijn er sterke aanwijzingen dat in de hele productieketen voor de panelen sprake is van dwangarbeid. Veel van de panelen die in China worden gemaakt komen ook op Nederlandse daken of worden hier in zonneparken gebruikt. Eerder schreef het FD al over een groot Amerikaans onderzoek waaruit bleek dat Nederlandse zonneparken gebouwd blijken te zijn met panelen van Chinese bedrijven die worden beschuldigd van dwangarbeid door Oeigoeren. Met de realisatie van die parken zou ook overheidsgeld gemoeid zijn.

Nagenoeg alle grote Chinese zonnepaneelfabrikanten die hun producten ook in Nederland verkopen, hebben contracten met verdachte grondstofleveranciers. Die zeiden eerder opheldering te willen.

China wordt al jaren beschuldigd van het onderdrukken van de Oeigoerse moslimminderheid in Xinjiang, wat tevens een belangrijk katoengebied is. Oeigoeren worden in kampen opgesloten, gemarteld en gesteriliseerd en moeten dwangarbeid verrichten, zeggen mensenrechtenactivisten. Peking ontkent dat en stelt dat extremistische en terroristische Oeigoeren in kampen heropgevoed worden. <