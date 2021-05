Racisme en nepotisme bij reddingsactie hotel Palma

Pemba

'We hoorden hen praten over een plan waarbij ze alle witten wilden redden en de zwarten achterlaten.’ Dit verklaren elf overlevenden van de aanval op Palma tegenover Amnesty.

Zeker 220 mensen zochten hun toevlucht in het Amarula Palma Hotel toen de terreurbeweging al-Shabaab op 24 maart de aanval opende op de kustplaats. In het hotel verbleven aannemers en personeel van het nabijgelegen gasveld dat in opdracht van de Mozambikaanse regering wordt ontwikkeld door Total. Maar ook lokale inwoners hielden zich schuil in het hotel.

Toen het hotel werd omsingeld, evacueerden helikopters van de Zuid-Afrikaanse militaire organisatie Dyck Advisory Group ongeveer twintig mensen. Dit bedrijf werd ingehuurd door de Mozambikaanse regering..

