Strijdt Mozambique tegen een terroristische tak van ISIS of tegen een gemarginaliseerde bevolking?

Experts waarschuwen dat - met het einde van de ramadan - het geweld opnieuw zal oplaaien in Noord-Mozambique. Maar is het een strijd tegen een terroristische tak van ISIS of tegen een gemarginaliseerde bevolking?

Vluchtelingen in de havenstad Pemba, in het noorden van Mozambique.

Het geweld in het noorden van Mozambique is afgelopen jaar exponentieel toegenomen. De Verenigde Naties schat dat 700.000 mensen op de vlucht zijn geslagen. Vreselijke ooggetuigenverslagen verhalen over grove mensenrechtenschendingen door de terroristen van al-Shabaab (niet gelieerd aan de Somalische tak), maar ook door het Mozambikaanse leger en door hen ingehuurde Zuid-Afrikaanse particuliere militaire bedrijven zoals Dyck Advisory Group.

Dorpen gaan in vlammen op, mensen worden vermoord, vrouwen verkracht en kinderen vluchten de wildernis in waar zij regelmatig omkomen van de honger en dorst. En volgens het laatste nieuws gebruikt het Mozambikaanse leger 20.000 burgers als menselijk schild rondom het waardevolle gasproject in Palma...

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .