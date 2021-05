Karadzic zit zijn straf uit in Britse cel

Den Haag

Tot dusver werd Karadzic, die in 2019 door het Joegoslaviëtribunaal in hoger beroep werd veroordeeld tot levenslang, vastgehouden in een cel van de Verenigde Naties in Scheveningen. Volgens The Guardian heeft het Verenigd Koninkrijk zelf aangeboden hem over te nemen. ‘Radovan Karadzic is een van de weinigen die schuldig is bevonden aan genocide’, schrijft buitenlandminister Dominic Raab op Twitter.

Karadzic was een hoofdrolspeler in de Joegoslavische burgeroorlog (1991-2001). Bosnië-Herzegovina verklaarde zich in 1992 onafhankelijk. De Servische inwoners voerden daartegen een bloedig verzet, onder leiding van Karadzic.

Bij de val van Srebrenica, waar in 1995 zevenduizend moslimmannen werden vermoord door Servi..

