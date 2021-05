In EU wil kwart geen coronaprik

Brussel

Van die groep twijfelt 62 procent aan de veiligheid van het vaccin; 44 procent vindt dat de coronacrisis wordt overdreven. Uit het onderzoek in alle 27 lidstaten blijkt dat de vaccinatiebereidheid in Bulgarije met 39 procent het laagst ligt. In Ierland is de bereidheid het grootst; daar zegt slechts 10 procent geen vaccin te willen. In Nederland ligt de bereidheid met 69 procent iets onder het gemiddelde. Dat is overigens lager dan het cijfer dat nu vaak wordt genoemd, want uit onderzoek van I&O Research blijkt dat al maandenlang ongeveer driekwart van de Nederlanders bereid is zich in te laten enten.

Volgens de onderzoekers van Eurofound is er verband tussen vaccinatiebereidheid en vertrouwen in de regering. Hoe lager dit vert..

