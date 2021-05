Israëlische president waarschuwt voor burgeroorlog, roept zijn volk op ‘de waanzin te stoppen’

De president van Israël waarschuwt voor een burgeroorlog tussen de Joodse en de Arabische bevolking in zijn land. Volgens Israël heeft Hamas ongeveer 1.500 raketten op Israël afgeschoten vanaf de Gazastrook in de afgelopen drie dagen. In de nacht van woensdag op donderdag is ook voor het eerst een raket op het noorden van Israël afgevuurd.