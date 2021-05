Verplichte Republikeinse geloofsbelijdenis: de grote leugen

Washington / Mar-a-Lago

De nieuwe Republikeinse politieke geloofsbelijdenis, zoals die vorige week door Donald Trump is opgesteld, heeft deze week al gevolgen gehad voor Liz Cheney, een leidende Republikeinse politicus. Cheney zette zich hevig af tegen tegen Trump, nadat deze vorige week via de website van zijn kantoor proclameerde dat ‘de frauduleuze presidentsverkiezingen van 2020, vanaf deze dag, bekend zullen staan als DE GROTE LEUGEN!’ Cheney, de nummer drie van het Republikeinse leiderschap in het Huis van Afgevaardigden, is wegens haar principiële verzet tegen deze bewering van Trump woensdag weggestemd als voorzitter van de Republikeinse conference. Ze blijft nog wel lid van het Congres.

Het gaat erom, herhaalde Cheney ook dinsda..

