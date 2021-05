Suriname hoopt op vaccin-gift van Nederland, maar heeft na twee weken nog geen reactie

De medische zorg in Suriname kraakt en piept vanwege corona. Het land is nog met bezig met een inhaalslag nadat Desi Bouterse het land berooid achterliet. ‘De reguliere zorg komt in de knel.’

Paramaribo

In Suriname is door de coronapandemie de gezondheidszorg in enorme problemen gekomen. Het land heeft Nederland om hulp gevraagd bij het vaccineren, maar heeft op dat verzoek na twee weken nog altijd geen antwoord.

Dat heeft de minister van Gezondheidszorg, Amar Ramadhin, tegenover de Volkskrant verklaard.

‘We hebben Nederland een brief gestuurd,’ aldus Ramadhin. ‘De relatie tussen onze landen is weer helemaal hersteld en van onze kant is er veel vertrouwen. Ik wacht het antwoord geduldig af, maar de situatie is zorgelijk.’

Dat laatste meent ook Denise Telgt, een Nederlandse infectioloog met een Surinaamse achtergrond. Zij zette met collega’s vorig jaar een medische ‘luchtbrug’ van goederen en personeel naar Suriname op. Onlangs wa..

