Leger Israël: in 38 uur ruim duizend raketten afgevuurd uit Gaza

Gewapende Palestijnen hebben sinds maandagmiddag vanuit de Gazastrook meer dan duizend raketten afgevuurd op Israël. Dat zegt het Israëlische leger, dat spreekt over 1050 raketbeschietingen in 38 uur. De Israëlische luchtverdediging haalt veel projectielen neer, maar dat lukt niet in alle gevallen.

Het geweld tussen Israëliërs en Palestijnen laaide de afgelopen dagen weer op. Er vielen zeker 35 doden in de Gazastrook, onder wie ook kinderen. Ook kwamen vijf mensen om het leven in Israël. Dat voert op grote schaal luchtaanvallen uit op doelen in de Palestijnse enclave aan de kust.

Aan beide kanten van de grens moeten burgers schuilen voor de aanhoudende beschietingen. Het einde van het geweld lijkt nog niet in zicht te zijn. Het Israëlische leger maakte woensdag via Twitter bekend sleutelfiguren binnen de inlichtingentak van Hamas te hebben gedood. ‘Kennelijk waren onze inlichtingen beter’, luidde het commentaar.

De raketbeschietingen en bombardementen volgden op dagenlange rellen in Jeruzalem. Daar was onrust ontstaan over de geplande uitzetting van Palestijnse gezinnen in het oosten van de stad. Die moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten. Er raakten honderden mensen gewond toen Palestijnse betogers bij de al-Aqsa-moskee botsten met de Israëlische politie.

Ingewijden zeggen dat Egypte en Qatar proberen een bemiddelende rol te spelen, zoals ze in het verleden ook hebben gedaan. De Egyptische minister van Buitenlandse Zaken zei echter tijdens een spoedzitting van de Arabische Liga dat ‘uitvoerig’ is geprobeerd om Israël en andere landen te benaderen. ‘We kregen niet de benodigde reactie.’