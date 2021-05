Palestijnse rakettenregen van tientallen projectielen treft Tel Aviv

Volgens Hamas was de actie bedoeld als vergelding voor een luchtaanval kort daarvoor van Israël op de Palestijnse Gazastrook.

Gaza - Tel Aviv

In Tel Aviv gingen de sirenes af en waren explosies te horen. Een Israëlische zender meldde zeker een dode. Ook is er sprake van gewonden. In Holon, pal ten zuiden van de stad, werd een bus geraakt.

Eerder op de dag kwamen twee Israëlische vrouwen om het leven in de kuststad Ashkelon door raketaanvallen vanuit de Gazastrook. Zij waren de eerste dodelijke slachtoffers aan Israëlische kant sinds beide partijen elkaar bestoken.

De vrouwen overleden toen raketten hun huizen raakten. Het is vrij uitzonderlijk dat mensen in Israël overlijden door de vaak provisorische projectielen van de Palestijnen. Een raketschild houdt veel raketten tegen, maar het verdedigingssysteem zou niet bestand zijn tegen het grote aantal raketten.

