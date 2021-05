Voor de inwoners van Gaza is oorlog het schrikbeeld: ‘Mijn kinderen moeten binnenblijven’

Toen de spanning in Jeruzalem steeds verder opliep, zag Hamas een kans om zichzelf te profileren. De beweging wierp zich op als de beschermer van Jeruzalem en de Al Aqsa-moskee, en ging ervan uit dat Israël, net als de vorige keren, niet al te hard terug zou slaan. De vraag is of Hamas zijn hand heeft overspeeld.

Jeruzalem

De pijn is al zo vaak in beeld gebracht: lichtflitsen boven een donkere stad, gezinnen die in blinde paniek door een steeg rennen, een huilend jongetje bij de begrafenis van zijn vader, de martelaar.

Sinds de zon op maandagavond onderging, zijn er bijna constant luchtaanvallen van het Israëlische leger uitgevoerd op Gaza – en raketaanvallen vanuit Gaza op Israël. Hierbij zouden zeker 26 Palestijnen, onder wie negen kinderen, en twee Israëliërs om het leven zijn gekomen, en vele gewonden zijn gevallen.

Normaal gesproken zou het dinsdag druk zijn geweest op straat in Gaza, vertelt Mukhaimar Abu Saad telefonisch vanuit Gaza. Mensen zouden inkopen doen, feestmaaltijden voorbereiden, verwennerijtjes voor de kinderen in huis halen, want..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .