1400 bootmigranten op één dag naar Lampedusa

Door gunstige weersomstandigheden zijn zondag meer dan 1.400 migranten op het Italiaanse eiland Lampedusa aangekomen. Niet eerder dit jaar gingen zoveel migranten op één dag in een Italiaanse haven aan wal.

Lampedusa

Het eiland Lampedusa in de Middellandse Zee is voor veel vluchtelingen de toegangspoort tot Europa. Zij wagen vanuit Noord-Afrika de oversteek naar dit zuidelijkste puntje van Italië: het eiland ligt dichter bij het Noord-Afrikaanse continent dan bij het Italiaanse vasteland.

Volgens burgemeester Salvatore Martello van Lampedusa arriveerden de eerste migranten zondag al vroeg in de ochtend. Verspreid over vijftien boten kwamen gedurende de dag volgens het Italiaanse persbureau ANSA meer dan 1.400 bootmigranten op het eiland aan: in het lopende jaar het hoogste aantal op één dag.

beroep op Draghi

Tegen de Italiaanse televisiezender Sky TG24 TV zei Martello dat goede weersomstandigheden de enige voorwaarde zijn om ..

