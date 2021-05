Waarom het streven naar onafhankelijkheid hét recept lijkt om de Schotten uiteen te spelen

Heeft u al een account? Log in

Johnson liet de laatste maanden bij herhaling weten dat zijn regering geen toestemming zal geven voor een nieuw onafhankelijkheidsreferendum, zo kort na die van 2014. Voor veel Schotten is er echter iets wezenlijks veranderd: het Britse vertrek uit de Europese Unie, waar de Schotten jui..

Kort daarvoor was duidelijk geworden dat de Schotse Nationale Partij 64 van de 129 zetels had binnengesleept, en winst van drie. De Groenen, ook voor onafhankelijkheid, groeide van vijf naar acht zetels.

Een referendum in Schotland over afscheiding van het Verenigd Koninkrijk? De vraag is niet of dat er komt, ‘maar wanneer’, vertelde Nicola Sturgeon , leider van de onafhankelijkheidspartij SNP, zondag telefonisch aan de Britse premier Boris Johnson.

Ruurd Ubels, Ruurd Ubels is redacteur van het Nederlands Dagblad. Hij schrijft iedere maand een column over economische of Europese zaken.