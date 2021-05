Ethiopische patriarch beschuldigt regering van genocide in Tigray

Patriarch Abune Mathias (midden) staat aan het hoofd van de Ethiopische-Orthodoxe Kerk. Hij spreekt zich uit over het conflict in Tigray: 'Wat daar plaatsvindt is barbaars.'

Addis Abeba

De oorlog in Tigray woedt al zes maanden. Er verschijnen steeds meer gruwelijke verhalen van moordpartijen, verkrachtingen en vernielingen in de media. Zeker zestigduizend Tigrayers zijn gevlucht naar buurland Sudan. Tigrayers wereldwijd spreken al langer van een genocide, maar nog niet eerder heeft een invloedrijk persoon in Ethiopië deze woorden in de mond genomen. ‘Ik snap niet waarom de regering de mensen van Tigray wil wegvagen van deze aarde. Er is een genocide aan de gang’, zegt Mathias in een video op YouTube. Hij voegt eraan toe dat ‘God over alles zal oordelen’. In een reactie laat de Ethiopische regering weten zich niet te willen mengen 'in een zaak van de kerk'.

Mathias nam het filmpje stiekem op met hulp van de Can..

