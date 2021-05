Geweld loopt uit de hand in diep verdeeld Jeruzalem: raketaanvallen, doden en honderden gewonden

Jeruzalem

Voor het eerst in zeven jaren klonk in Jeruzalem om zes uur in de namiddag weer het luchtalarm, toen het ultimatum van Hamas afliep. Het was een volgende ronde in een dag vol chaos en confrontaties. In de morgen bestookten Palestijnse jongeren op de Tempelberg de Israëlische politie met stenen en vuurwerk. De politie antwoordde met rubberkogels, traangas en flitsgranaten. De avond ervoor hadden nog ongeveer 90.000 moslims en en bij de Al-Aqsamoskee gebeden. Bij de botsingen die volgden, vielen volgens het Rode Kruis 305 Palestijnse gewonden, van wie zeven in kritieke toestand zouden verkeren. De Israëlische politie telde 21 gewonden.

De politie blokkeerde maandag ook de toegang tot de Tempelberg voor religieu..

