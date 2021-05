Merkel roept president Biden op vaccins uit VS te exporteren

Brussel

‘Nu een groot deel van de Amerikaanse bevolking is ingeënt, hoop ik dat we tot vrije uitwisseling van ingrediënten kunnen komen en de markt voor vaccins kunnen openen', zei ze op een persconferentie vanuit Berlijn, na afloop van een EU-top in het Portugese Porto die ze digitaal volgde. Volgens haar is het vrijgeven van patenten, waar de VS wel voor voelen, niet de oplossing om snel meer mensen te kunnen inenten.

‘Ik vind dat we de creativiteit en innovatiekracht van ondernemingen nodig hebben. Het ter discussie stellen van de bescherming van intellectueel eigendomsrecht is niet de weg die tot meer en betere vaccins leidt', aldus Merkel. Ze wees erop dat de EU wel gul in Europa geproduceerde vaccins heeft geëxporteerd. De VS hebben tientallen miljoenen ongebruikte vaccins liggen.

Ook premier Mark Rutte denkt niet dat het vrijgeven van patenten de juiste oplossing is voor de korte termijn. ‘Het klinkt wel heel mooi dat je zegt: laat patenten vrij. Maar dat betekent niet dat er ineens miljarden extra vaccins beschikbaar komen voor Afrika', zei hij in Den Haag. Ook hij deed online mee aan de tweedaagse EU-top. De EU is volgens Rutte terughoudend. ‘Een enkeling is er wat meer voor', zei hij. <