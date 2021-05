Merkel: Shoah altijd blijven herdenken

Berlijn

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft zaterdag stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa, 76 jaar geleden. De bondskanselier noemde het herdenken van de slachtoffers van het naziregime een eeuwige verplichting. ‘8 mei 1945 was een dag van bevrijding. Het betekende het einde van de nazidictatuur en de schending van de beschaving die de Shoah was', schrijft regeringswoordvoerder Steffen Seibert op Twitter namens Merkel. De Shoah is de Hebreeuwse term voor de Holocaust. Tijdens de 5 meilezing, afgelopen week, had Merkel een vergelijkbare boodschap. <