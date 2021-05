Doden door lawines in Franse Alpen

Valloire

Lawines in de Franse Alpen hebben zaterdag aan zeker zeven mensen het leven gekost. Vier slachtoffers vielen onder wandelaars die onderweg waren bij de bergpas Col du Galibier, nabij het stadje Valloire. De slachtoffers zijn tussen de 42 en 72 jaar en woonden in Grenoble. Kort daarna werden in de buurt van de gletsjer Grand Col bij Villaroger drie wandelaars bedolven onder een sneeuwmassa. Bij het drama bij de Col du Galibier zijn de meeste andere wandelaars ongedeerd aangetroffen. Er wordt nog onderzoek gedaan om er zeker van te zijn dat er geen andere slachtoffers zijn. <