Tientallen doden in Kabul na explosies bij school

Zeker veertig mensen zijn omgekomen na meerdere explosies nabij een middelbare school in de Afghaanse hoofdstad Kabul.

Kabul

Tientallen anderen raakten gewond, laat het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken weten. De meeste slachtoffers zijn meisjes die leerling zijn van de Sayed ul Shuhada-school, een gezamenlijke middelbare school voor jongens en meisjes. Mogelijk worden er de komende dagen nog meer slachtoffers gevonden. Volgens het ministerie gaat het om een terroristische aanslag.

De ontploffingen vonden plaats in het westelijke deel van Kabul, in een zwaar sjiitische moslimbuurt die de afgelopen jaren vaak is aangevallen door militanten van ISIS. Niemand heeft nog de verantwoordelijkheid opgeëist. De extremistische rebellenbeweging van taliban heeft de aanval veroordeeld en zegt niet achter de explosies te zitten. <