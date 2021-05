Londen

Minstens twintig hogesnelheidstreinen zijn zaterdag in Engeland plotseling uit de roulatie genomen. De oorzaak zou volgens Britse media de vaststelling zijn van scheurtjes op treinstellen van het type Hitachi Azuma 800. De ingelaste controle van treinen is uit voorzorg, volgens Great Western Railway (GWR). De snelle Japanse treinen worden sinds 2015 in het noorden van Engeland geassembleerd. <