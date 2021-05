Nieuwe Zulu-koning vlucht voor familie

Ulundi

Sinds de dood van de 72-jarige Zwelithini in maart is er binnen de familie een machtsstrijd om de troon gaande. Niet dat er veel politieke macht valt te verdelen, maar de koning is wél de schatbewaarder van de Zulu-traditie, heeft invloed, beheert miljoenen hectares land en vee, en heeft een jaarlijks door de belastingbetaler betaald budget van vier miljoen euro.

Er zijn in elk geval genoeg gegadigden voor de troon, want koning Zwelithini had zes vrouwen en minstens 28 kinderen. Het probleem is dat hij in zijn testament zijn derde vrouw, Shiyiwe Mantfombi Dlamini-Zulu, als regentes heeft aangewezen omdat zij zijn enige echtgenote was met ‘koninklijk’ bloed. Toen ook zij onlangs onverwachts overleed, was dat voer v..

