Johnson blij met eerste uitslagen verkiezingen

De Britse premier Boris Johnson heeft de eerste uitslagen van regionale verkiezingen bemoedigend genoemd. Zijn Conservatieve Partij won donderdag in ieder geval in een tussentijdse verkiezing een extra parlementszetel in het Lagerhuis.

Londen

Dat was in een kiesdistrict dat altijd een Noord-Engels bolwerk is geweest van de sociaaldemocratische Labour. Hij zei dat hij naar het betrokken kiesdistrict Hartlepool gaat om het te vieren.

Britse media voorspellen een ontluisterende nederlaag voor de grootste oppositiepartij Labour en binnen de partij zou dit ook al duidelijk worden. De linker- en rechtervleugel verwijten elkaar wie voor het gevreesde debacle verantwoordelijk zou zijn.

De linkervleugel verwijt Labour-leider Keir Starmer geen progressief geluid te laten horen en zo de traditionele linkse aanhang te verspelen. Volgens de rechtervleugel worstelt Starmer juist met de erfenis van zijn links-radicale voorganger Jeremy Corbyn, die kiezers zou hebben vervreemd van Labour voor hij in april vorig jaar het veld ruimde. Starmer noemde de nederlaag in Hartlepool een ‘bittere teleurstelling'. Hij neemt daar de ‘volle verantwoordelijkheid’ voor en zegt er alles aan te doen om de band met de kiezers te herstellen. ‘We zijn veranderd als partij, maar we hebben dat onvoldoende duidelijk gemaakt aan het land. Heel vaak hebben we met onszelf gepraat in plaats van met het land en we hebben het vertrouwen van werkende mensen verloren, vooral in plaatsen als Hartlepool. Ik ben van plan alles te doen wat nodig is om dat op te lossen.’

De Schotten hebben donderdag een nieuw parlement gekozen. De zetelverdeling zal pas dit weekend duidelijk worden. Het parlement in Edinburgh telt 129 zetels. Opiniepeilingen zijn nogal tegenstrijdig en bieden derhalve geen uitkomst, volgens Schotse media.

Labour-bolwerken

Er wordt nog op tal van uitslagen gewacht. In het graafschap Derbyshire hoopt Labour op een comeback. In Cornwall hoopt de zwaargehavende Liberaal-Democratische Partij op een resultaat dat aangeeft dat de LDP nog steeds meetelt, en de Conservatieven kijken bijvoorbeeld met belangstelling uit naar de uitslagen van Doncaster om te zien hoe diep ze kunnen doordringen in de voormalige Labour-bolwerken. <