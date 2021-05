Van verscheurde akkoorden tot een scheldende minister – China stuit hard op verzet in de regio

China blaast kwaad na over de acties van de Australische regering. Dat heeft twee investeringsakkoorden met China vernietigd en Peking is bang voor een voorbeeldwerking. En dan is er nog de slaande ruzie met de Filipijnen.

In oktober 2019 ging de door China aangelegde SGR spoorlijn in Kenia van start. Maar het contract ervoor blijkt wat geheime clausules te bevatten die China veel macht geven – zoals in veel BRI-akkoorden.Â

Er is een stel ‘extreem onverantwoordelijke politici’ dat in Australië de koers bepaalt. Dat is het diplomatieke oordeel van China over de ‘oorlogszuchtige’ taal en bijbehorende besluiten van de Australische regering. Die heeft een opmerkelijke stap gezet. Voor het eerst sprak de centrale regering een veto uit over beslissingen van een deelstaatreg..

